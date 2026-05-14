「ロッテ５−３日本ハム」（１４日、ＺＯＺＯマリン）日本ハムは敗れ、連勝は４でストップ。再び借金１となった。先発の細野は六回途中７安打４失点で３敗目。初回に西川の先制右前適時打と佐藤の右越え２ランで３点を献上。六回は先頭の西川に痛恨の左越えソロを浴びた。打線は３点を追う二回に進藤が反撃の右前適時打。しかし、三回以降はロッテ先発・西野の前に抑え込まれた。九回に浅間がソロを放ち西野をマウンドから