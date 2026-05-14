バンダイスピリッツは、『仮面ライダーアギト』より「S.H.Figuarts ギルスレイダー」(11,000円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて5月15日16時より予約受付開始、2027年3月発送予定。「S.H.Figuarts ギルスレイダー」(11,000円)『仮面ライダーアギト』より、「仮面ライダーギルス」が乗る半機械半生物のバイオマシン「ギルスレイダー」が、「S.H.Figuarts(真骨彫製法)仮面ライダーギルス