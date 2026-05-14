フェイスマスクブランドとして多くの女性に愛され続ける「ルルルン」から、ハイドラシリーズの最新作『ルルルン ハイドラ 5ALA マスク』が登場。2026年5月14日（木）より全国のPLAZAで先行販売がスタートします。現代人ならではの生活習慣による“老け見え※1”印象に着目し、次世代成分「5-ALA（ファイブアラ）*1」を配合。毎日のスキンケアに取り入れたくなる、うるおいとハリ感に満ちたデイリーエイジングケ