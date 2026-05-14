黄川田仁志男女共同参画担当相が14〜15日に中国・上海を訪問することが決まった。アジア太平洋経済協力会議（APEC）の閣僚級会合「女性と経済フォーラム」に出席する。内閣府が14日発表した。台湾有事を巡る高市早苗首相による昨年11月の国会答弁以降、閣僚の中国訪問は初めて。女性と経済フォーラムは15〜16日に上海で開催。黄川田氏は15日の会合に出席し、女性活躍の推進などを議論する見通しだ。14日の出国前に羽田空港で記