お笑いコンビ「アンガールズ」の田中卓志さんが自身のインスタグラムで、第一子が誕生したことを報告しました。【写真を見る】【 アンガールズ 】田中卓志第一子誕生を報告「男の子です。髪の毛は結構生えてました！(笑)」安堵と誇りの微笑み田中さんは「先日、5月の上旬に子供が産まれました。嬉しい気持ちでいっぱいです！」とテキストしました。 田中さんは、おくるみに包んだ赤ちゃんを大事そうに抱きかかえ、じんわり