米中首脳会談で中国の習近平国家主席が「『台湾独立』と台湾海峡の平和は相容れない」などと述べたことについて、台湾の内閣に相当する行政院の報道官は14日、「中国の軍事的な脅威こそ、台湾海峡とインド太平洋地域における唯一の不安定要素だ」と非難しました。台湾メディアが伝えたもので、行政院の報道官は引き続き防衛を強化していくとし、「アメリカなどとともに抑止力を高めることこそが地域の平和と安定を確保する重要な鍵