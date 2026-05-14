言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！今回は、物流の拠点となる建物、日常的な家事、そして便利な家電という、3つの言葉を選びました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。□□こせい□□かん□□きヒント：物や荷物を安全に保管しておくための建物、部屋などをきれいにする作業、そし