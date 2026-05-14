活動してきたグループや分野は違っていても、同期という共通点でつながるSTARTO社タレントたち。気心の知れた空気感や長年の信頼関係に、魅力を感じる人も少なくありません。All About ニュース編集部は4月17日、全国10〜60代の男女300人を対象に「STARTO社の同期」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「好きなSTARTO社の同期コンビ」ランキングを紹介します！【10位までの全ランキング結果を見る】2位：中島