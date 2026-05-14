銀行の窓口での行動や言葉づかいには、意外にもその人の“お金との付き合い方”が表れます。では、貯まる人と貯まらない人には、どのような違いがあるのでしょうか？また、私たちが見習いたい習慣にはどんなものがあるのか、元銀行員の筆者と一緒に考えてみましょう。貯まる人・貯まらない人の差は、忙しいときの対応に表れる!?銀行に来店した際、店頭が混み合っていて予想以上に手続きに時間がかかることがあります。このような場