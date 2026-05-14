人気インフルエンサーのちーまきさん（20）が、グラビアムック「PARADE（パレード）」（小学館）2026春号に登場しました。また、デジタル写真集「PARADE Digital Photobook」シリーズの一環として、『ちーまきこのままでいいんだよ。』が5月25日に発売予定です。【写真】ブラをずらして下乳や美谷間を披露高校退学したグラエンサーの垂涎ボディPARADE2026春号の表紙を飾るのは、キャリア8年を誇る「令和のグラビアクイーン