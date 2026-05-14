中国各地の緑化帯でさまざまな花が咲き、美しさを増している。沿道の緑化帯では牡丹やコウシンバラなどが満開になり、道ごとに異なるロマンチックな景色を作り上げている。北京市の国貿橋では、5万6000本のコウシンバラが一斉に花を咲かせ、「フラワーロード」と化している。上海市では植物で作られた5．2メートルのウエスト・ハイランド・ホワイト・テリアのオブジェが登場し、街中をちょっとした「アニマルパーク」にしている。