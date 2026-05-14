接客業で立ち仕事をしているAさんは、限られた休憩時間を同僚のBさんと2人で過ごすことが多いです。その休憩時間での会話で、Bさんは頻繁に強い否定や断定的な発言をすることが多く、Aさんは悩んでいました。【写真】ライブハウスの男子トイレが…観客による悪質行為に出演者も謝罪「こんなヤツのせいで男性みんなが幼稚と誤解される」例えば食べ物の話をすると「それおいしくない」と言われ、日常生活の話をしていても「それは間