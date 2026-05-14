2026年5月17日は、「一粒万倍日」と「母倉日」の2つの吉日と「牡牛座新月」が重なる特別な開運日！ 小さな一歩が未来の大きな実りへと育ちやすく、豊かさをじっくり育てていくのにぴったりのタイミングです。さらに今回は、「本当に大切なものを選び取る」という牡牛座新月のエネルギーも重なることで、これからの人生を整え直す転機となる予感。「やるといいこと」「やらない方がいいこと」を意識して過ごし、未来を変える小さな