中国中部の湖北省にある人型ロボットイノベーションセンターはこのほど、中国国内初の人型ロボット専用「デジタル身分証（ID）」登録を開始しました。人型ロボットに独自のIDを付与することで、利用の全過程にわたる追跡可能性や責任の所在の明確化を実現するとのことです。この「デジタルID」の正式名称は全ライフサイクルID認証であり、人型ロボット専用の唯一の身分識別子です。人型ロボットの製造元やハードウェアパラメーター