ひらがなを並び替えてある単語を作る「アナグラムクイズ」！文字を入れ替えるだけで、驚くほど別の言葉に見えてくるから不思議ですよね。頭を柔らかくして、1分以内の正解を目指しましょう！問題：「う さ ほ う こ い」次のひらがなを並び替えてできる単語を考えてみましょう。う さ ほ う こ いヒント：最後の文字は「う」答えを見る↓↓↓↓↓正解：さいこうほう正解は「さいこうほう」でした。▼解説漢字では「最高峰」と書き