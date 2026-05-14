往年の名車を現代技術で再構築2026年に入ってからも、自動車業界では往年の名車を現代技術でよみがえらせる“レストモッド”への注目が続いています。EV化やデジタル化が急速に進む一方で、かつてのスポーツカーが持っていた独特の存在感やアナログな魅力を求める声は根強く、欧州を中心に新たなプロジェクトが次々と登場しています。【画像】これが“21年ぶり再来”の新たな「“2人乗り”スポーツカー」の姿です！ 画像を見る