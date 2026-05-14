アート雑貨メーカーのケンエレファントは、「mojojojo フィギュアマスコットVol．4」など、8月に発売するカプセルトイ新製品全9種類を先行公開した。【写真】レトロでかわいい！サンリオの新作も登場■全国のカプセルトイ売り場で展開今回公開されたのは、ケンエレファントおなじみの人気作家による最新商品をはじめとした、実用性とアート性を兼ね備えた新作カプセルトイ全9種類。ラインナップには、昭和レトログッズの雰