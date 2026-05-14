福島県の磐越道で高校生など２１人が死傷したバス事故。 この事故を受け、山形県の吉村知事はきのうの定例会見で、「引率者も含めて安全第一に移動に取り組んでいただきたい」などと話しました。 また、県がおとといから県内１５の私立高校を対象に行っている、「遠征の移動方法」などを確認する実態調査について、県の担当者は、「（調査結果を）来週末には遅くてもまとめたい」としました。 「調査内容の結果をどのように扱う