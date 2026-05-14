広島電鉄の2025年度の通期決算は、「駅前大橋ルート」の開業や利用者の増加などにより増収となった一方で、施設の閉鎖やコスト増の影響などから最終利益は減少しました。 広島電鉄が発表した昨年度の決算は、売り上げが前期比11.2％増の374億円、最終利益は16％減の11億円となりました。 去年8月に開業した「駅前大橋ルート」による利便性向上や、インバウンドを含む利用者の増加、運賃改定の効果などが増収に結び