２０２６年は２０２５年よりもシラカバ花粉が多い予測で、家に持ち込まない対策が大切です。ホームセンターでおすすめの花粉症対策グッズを教えてもらいました。まずは、ランドリーテント。洗濯物に被せることで花粉が付着するのを防ぐ効果が期待できます。窓を開けても花粉が入ってこないように、網戸フィルターも重要です。マスクに使われる不織布を使っているので、目には見えない花粉をシャットアウト