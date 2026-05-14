初夏の訪れを感じるトマトの出荷が、今年も始まりました。暑い日が続く今年は生育もよく、生産者はその品質に期待を寄せています。 5月14日新潟市南区で行われたトマトの出荷目合わせ会。生産者40人ほどが集まり、出荷規格などを共有しました。 県内でミニトマト・ミディートマトの出荷量トップを誇る白根地区では、甘みと酸味のバランスが売りの『しろねミニトマト』や『しろねスィート』『ミディートマト』