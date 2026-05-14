日本ハム戦に先発したロッテ・西野＝ZOZOマリンロッテが連敗を3で止めた。西野は制球力が光り、8回0/3を2失点で2季ぶりの勝利を挙げた。一回に西川の適時打、佐藤の2ランで3点を先行し、六回以降は西川のソロなどで加点。日本ハムは追い上げも届かず連勝が4でストップ。