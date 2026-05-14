歌手のａｄｉｅｕが１４日、フジテレビ系音楽番組「ＳＴＡＲ」に生出演。新曲「ブルーアワー」を披露した。紹介シーンでは「せっかくなんで私の好きな言葉を入れて、口上読んでもらってよろしいでしょうか？」と、ＭＣの上垣皓太朗アナウンサーにリクエスト。「夜明け」のワードを織り交ぜた口上を受け、ギターをかき鳴らしながら熱唱した。優しい歌声を響かせると、最後に「ありがとうございました。素敵な口上にいつも以上に