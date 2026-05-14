タレントのＪＯＹが１４日放送のＴＯＫＹＯＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・午後５時）にゲストコメンテーターとして生出演。テレビの制作現場で“無駄”と思っていることについて率直な思いを明かす一幕があった。この日の「日刊ＢＩＮＫＡＮランキング」のコーナーで、フジテレビの営業損益が前年の１８２億円の黒字から一転、８７億円の赤字となる中、テレビの番組作りの現場での“無駄”が様々に指摘されているという記