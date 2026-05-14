ＤｅＮＡのホセ・ルイーズ投手（３１）が１４日の中日戦（横浜）に７回から２番手として登板。二死から土田龍空内野手（２３）に頭部死球を与え、危険球退場となった。７回二死走者なしの場面で７番・土田へ投じたカウント２―１からの４球目は高く浮いた１５１キロのストレート。これを避けようとした土田のヘルメット後部に直撃した。球審から退場を宣告されたルイーズは困惑の表情。相川監督と通訳が駆け寄って状況を説明