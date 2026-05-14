西武・平良海馬投手が中１１日で１５日・日本ハム戦（エスコン）に先発する。前回登板の３日・ロッテ戦（ＺＯＺＯ）では右上腕部に違和感を訴え、初回を投げ終え緊急降板。神経系の関係で力が入りにくくなったものの、現在は「問題なく投げることができている。前回登板から時間があったので、リカバリーやトレーニングもしっかり行うことができた」と完全復活。今季はここまで６試合に登板していまだ防御率は０・９５と好調を