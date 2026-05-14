◆大相撲▽夏場所５日目（１４日、両国国技館）西前頭２枚目・一山本（放駒）が、連日の結びで大関・琴桜（佐渡ケ嶽）を破った。激しい押し合いの末、相手の引きに乗じて押し出し。「しっかり我慢できた」とうなずいた。前日は結びの土俵で敗れ、「塩を取りに行く時に懸賞金の束が目に入ってしまった。お金は地面に落ちていなかった」と悔しがっていた。この日は「目に入ってしまうので、とりえあず見ようと、ガン見しました