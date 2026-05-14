バスケットボールB2で2シーズン連続プレーオフ進出を果たした鹿児島レブナイズ。シーズンを総括する記者会見がきょう14日行われ、売上と入場者数が過去最高となり、最短で6年後にBリーグプレミア参入をめざすと発表しました。 今シーズンのB2で鹿児島レブナイズはレギュラーシーズンは西地区4位。プレーオフは準々決勝で敗退という結果でした。 選手のけがにも悩まされ