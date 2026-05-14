全国のマツモトキヨシ・ココカラファインで、とってもかわいいリラックマのキャンペーンが始まります！（写真）【リラックマ】コラボ限定のオリジナルグッズ2026年5月16日（土）よりスタートするのは「マツキヨココカラ リラックマとごゆるりおかいものキャンペーン」。今回は限定店舗で販売されるオリジナルグッズを中心に、気になる内容をご紹介します！「マツキヨココカラ リラックマとごゆるりおかいものキャンペーン」開催！