総じて小動き、ドル円は１５８円手前に張り付く＝ロンドン為替概況 ロンドン市場は、総じて小動き。米中首脳会談が開かれるなかで、この後に控える一連の米経済指標発表を前に様子見姿勢が広がっている。ドル指数は200日移動平均線（98.534）近傍での推移が続いている。ドル円は、東京時間に増・日銀審議委員のタカ派的発言を受けて157.54付近まで急落したものの、ロンドン入り後は157.80-90レベルでの揉み合いに収束している