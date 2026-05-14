本日のＮＹオプション期限・主要行使価格と規模 5/14（木） EUR/USD 1.1600（13億ユーロ） 1.1650（9.29億ユーロ） 1.1660（8.11億ユーロ） 1.1675（7.61億ユーロ） 1.1680（9.72億ユーロ） 1.1700（18億ユーロ） 1.1750（14億ユーロ） 1.1755（5.39億ユーロ） 1.1780（6.29億ユーロ） 1.1785（11億ユーロ） 1.1795（14億ユーロ） 1.1800（1