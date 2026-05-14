◇パ・リーグ日本ハム3―5ロッテ（2026年5月14日ZOZOマリン）日本ハムの連勝は「4」で止まった。借金「1」に逆戻り。先発の細野が初回に佐藤都の2ランなど3点を失った。6回にも先頭の西川に150キロ直球で左越えソロを浴びて4点目を失った。細野は6回途中4失点で3敗目。今季初登板の3月31日のロッテ戦でノーヒットノーランを達成したが、その後5試合連続で白星なしとなった。打線は9回に浅間が西野から2号ソロ、代わ