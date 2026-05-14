任期満了に伴う県知事選挙が告示され、現職と新人2人による3つどもえの争いとなりました。県民が選ぶ新潟の新しいリーダーは、「継続」か、「刷新」か。17日間のにわたる戦いが始まります。立候補したのは届け出順に現職の花角英世さん、元県議で新人の土田竜吾さん、元五泉市議で新人の安中聡さんいずれも無所属の3人です。3期目を目指す、現職の花角英世さん。花角英世さん「舞台は整いました！これからが本番です」