Sonsiが、1stデジタルアルバム『ニセモノ』を6月10日にリリース。また、初の単独公演『ホンモノ』を7月8日にSpotify O-EASTにて開催する。 （関連：『RAPSTAR 2025 FINALS』全パフォーマンス徹底レポート今日、人生を変える――5人のラッパーの生き様を観た） 今作には、デビューシングル「OYJ」をフルプロデュースしたKoshyのほか、WatsonとSTUTSが参加。「OYJ」「もった