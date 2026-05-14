国際サッカー連盟(FIFA)は14日、北中米ワールドカップ決勝で史上初となるハーフタイムショーを実施し、世界的歌手のマドンナ氏、シャキーラ氏、韓国の人気グループ「BTS」が出演すると発表した。決勝は7月19日にニュージャージー州のメットライフ・スタジアムで開催予定。英ロックバンド「コールドプレイ」のクリス・マーティン氏がショー全体の監修を務めるという。FIFAのジャンニ・インファンティーノ会長は「W杯にとって歴