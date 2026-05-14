■愛猫シャチの最新ショットが公開 Snow Man佐久間大介が愛猫の足の裏ショットを公開。 「パー〇△（※〇＝手の絵文字、△＝猫の絵文字）」と一言添えて公開されたのは、飼い猫・シャチの肉球ショット。 【写真】シャチの肉球写真など佐久間大介撮影の愛猫ショット①～③ その名の通り、指が大きく広がった写真となっている。珍しいほどによく開いた指先に「すっごい開いてる」という声や、「ピンク