若者の県外流出を防ごうと、平田知事らが経済団体に魅力ある求人を増やすよう要請しました。 大学生の県内就職率は4割を下回っていて、処遇の改善や積極的な情報発信などを求めています。 ※詳しくは動画をご覧ください