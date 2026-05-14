アメリカのベンチャーキャピタル大手、アンドリーセン・ホロウィッツ社の共同創業者が14日、高市総理大臣に面会し、今年夏にも初めての海外拠点を日本に開設することを伝えました。アンドリーセン・ホロウィッツ社共同創業者ベン・ホロウィッツ氏「現在アンドリーセン・ホロウィッツは、米国のみを拠点としていますが、この夏、日本オフィスを開設することを発表でき嬉しく思います」アンドリーセン・ホロウィッツ社はアメリカの