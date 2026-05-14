1億5000万円以上を脱税した罪に問われているインフルエンサーの「宮崎麗果」被告に、検察側が懲役2年6か月を求刑しました。SNSで美容品などを紹介し、収入を得るアフィリエイト広告会社「Solarie」と代表の「宮崎麗果」こと黒木麗香被告は、架空の業務委託費を計上するなどし、法人税などおよそ1億5700万円を脱税した罪などに問われています。黒木被告は14日の被告人質問で、起訴内容を認めたうえで、「会社の事業資金確保のために