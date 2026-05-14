◇パ・リーグロッテ５―３日本ハム（2026年5月14日ZOZOマリン）ロッテが2発5得点で連敗を「3」で止めた。35歳の西野が2年ぶりの白星を挙げた。初回に西川の右前適時打で先制。佐藤の右越え2ランで3点目を挙げた。3―1の6回には西川が2号ソロで貴重な追加点。7回は2死一、二塁で小川が一塁線を破る適時二塁打でダメを押した。先発の西野は多くの球種を使って日本ハム打線を翻弄（ほんろう）した。7回2死二塁では代打