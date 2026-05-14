スピードスケートで夏冬通じ日本女子最多10個の五輪メダルを獲得し、今年4月に引退した高木美帆さん（31）が、14日、自身のインスタグラムを更新。ドレスアップした姿を投稿した。高木さんは「本日は黒髪大賞の授与式でした」と、化粧品メーカー柳屋本店が「今、もっとも黒髪の似合う方」に贈る「黒髪大賞」の授賞式に出席したことを報告。「素敵な衣装と髪型をセットしていただけて気恥ずかしい思いもありながら楽しい式と