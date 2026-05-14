政府は14日、国連のグテレス事務総長が17〜20日の日程で来日すると発表した。滞在中、天皇陛下と会見し、高市早苗首相と会談する予定だ。東京都内で開かれる国連関係機関のトップが集う会議に参加する。外務省によると、会議は「国連システム幹部会」で、初めてアジアで開かれる。茂木敏充外相はグテレス氏や関係機関トップとの意見交換を予定している。