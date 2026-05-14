「TRF」のDJKOO（64）が、14日放送のテレビ朝日系「林修の今知りたいでしょ！2時間SP」（後7・00）に出演し、九死に一生を得た経験を明かした。著名人たちが過去にかかった大病について、体験談とともに振り返る特番。KOOは頭痛に悩まされていた時期があったという。DJとして、多忙な日々で不規則な生活を送っていた。「夜、ずっと長年やってきて、不規則な生活をしていた。朝方にピザを食べたり、甘い炭酸飲料をガブガブ