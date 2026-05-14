横浜市役所（資料写真）横浜市は１４日、県外から市内に訪れた４０代男性がはしかに感染したと発表した。男性は直近の海外渡航歴があるという。市医療局によると、男性は６日に発熱。１０日に県外の医療機関を受診し、１１日に陽性と判定された。入院はしていないという。男性は周囲に感染させる可能性のある５日に「四川料理四川陳麻婆」（同市中区）と「食楽酒場関内店」（同区）に来店。同日から６日にかけて「東横Ｉ