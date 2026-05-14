「サービスは現在、約50の医療機関に導入されている。2024年の売り上げの概算は、およそ8億円ある」5月13日、投資会社から16億円以上をだまし取ったとして、元アナウンサーで医療コンサルタント会社「MTU」の前社長・原拓也容疑者が警視庁に逮捕されたと報じられた。冒頭の言葉は、原容疑者が用いた「嘘」である。「原容疑者は、慶應義塾大学出身の38歳。約1年半前、当時、MTUの社長だった原容疑者は、嘘の売り上げで投資会社を