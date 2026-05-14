モデルで女優の桐島かれんが5月13日、Instagramを更新。7月6日に89歳を迎える、母で作家の桐島洋子氏とのツーショットを公開し、「お元気そうでうれしいです」などとファンから安堵の声が寄せられている。《今年89歳となる母。食欲旺盛、元気にしております。》とつづったかれんは、穏やかな表情を浮かべソファに座る母とのツーショット写真を添えた。芸能担当記者が言う。「桐島洋子さんは1957年、20歳のときに『文藝春秋』の