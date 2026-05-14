◆パ・リーグロッテ５―３日本ハム（１４日・ＺＯＺＯマリン）投打がかみ合ったロッテが連敗を３で止め、１５勝２３敗で借金を８に減らした。先発した西野は９回途中５安打２失点の好投で、２４年９月２８日の西武戦（ベルーナＤ）以来、５９３日ぶりの白星を挙げた。３点リードの２回、進藤に右前適時打を打たれたが、３回以降は立ち直って日本ハム打線を抑えた。９回先頭の浅間に被弾して２点目を失い、２番手の横山にマウ