◆パ・リーグロッテ５―３日本ハム（１４日・ＺＯＺＯマリン）日本ハムはロッテに敗れ、今季最多の５連勝とはならなかった。勝てば４月１４日以来１か月ぶりの貯金生活だったが借金１に逆戻りした。先発の細野は初回に西川の右前打で先制を許すと、２死一塁から佐藤に５号２ランを浴び、３点を先取された。２回以降は立て直し、最速１５４キロの直球を軸に、５回まで無失点。しかし１―３の６回先頭、西川に２号ソロを浴び痛