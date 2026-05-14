双子用ベビーカーで移動中にかけられた心無い言葉。うつむいてしまったママを救ったのは、意外な人たちでした。筆者の知人が体験したエピソードです。 双子の育児中 私は30代の主婦です。私には双子の子どもがおり、子どもたちは現在2歳。 2人が赤ちゃんだったときは、背中にひとり、前にひとりと2人を同時に抱っこ紐に入れて移動していました。 しかし、成長して重くなった子どもたちを、その方法で