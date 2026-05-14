◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ―中日（１４日・横浜）中日のカイル・マラー投手が今季３度目の先発で、７回４安打無失点、４奪三振と好投した。だが、味方打線は８回まで３安打無得点。援護に恵まれず、またしても今季初勝利はお預けとなった。要所を締めて、試合を作った。得点圏に走者を置きながらも、６回まで３安打でゼロを並べた。７回に２死二塁のピンチを招くも、代打・ビシエドを遊ゴロに打ち取り、ガッツポーズ。息